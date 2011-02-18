У Харківській області вантажоперевезення зросли на 4%

У Харківській області в січні 2011 рік всіма видами транспорту перевезено (відправлено) 2,6 млн. тонн вантажів, що на 4,2% більше, ніж за січень 2010 року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За січень вантажообіг в області склав 1840,5 млн. т/км., об`єм вантажної роботи збільшився на 30,5%, вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 33,3%, автомобільного – на 5,8%, в порівнянні з показниками січня 2010 р.

На Південній залізниці за звітний період загальне навантаження збільшилося на 4,0% і склало 1,9 млн. т вантажів. Відправлення вантажів збільшилося за такими позиціями: вугілля кам`яне – в 2 рази, руда залізна і марганцева – на 20,9%, лом чорних металів – на 54,5%, лісові вантажі – на 25,0%, хімічні і мінеральні добрива – в 29 разів, будівельні матеріали – в 2,9 разів. При цьому скоротилося відправлення коксу – на 54,5%, зерна і продуктів перемолу – на 70,4%, нафти і нафтопродуктів – на 18,3%.

Автомобільним транспортом в області в січні (з урахуванням об`ємів перевезень підприємцями - фізичними особами) перевезено 0,6 млн. т вантажів – на 4,8% більше в порівнянні з січнем 2010 року. Вантажообіг збільшився на 5,8% – до 148,6 млн. т/км.