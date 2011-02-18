У Криму пасажироперевезення морським транспортом зросли на 40%

В Автономній Республіці Крим в січні 2011 року перевезення вантажів морським транспортом скоротилися на 13,5%, в порівнянні з січнем минулого року, а пасажироперевезення – збільшилися на 40%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у січні замовникам було доставлено 29,4 тонн вантажів, з яких 66,7% доводилося на зарубіжне сполучення. Загальний об`єм виконаної транспортної роботи збільшився в 151,5 разів і склав 18,3 млн. т/км, збільшення вантажообігу відбулося в закордонному сполученні.

Також повідомляється, що морським транспортом автономії в січні було перевезено 29,4 тис. пасажирів. На загальне збільшення на 40% об`ємів перевезень пасажирів морським транспортом вплинуло зростання попиту на міжнародні перевезення. У закордонному сполученні було перевезено 27,4 тис. пасажирів, що на 30,5% більше, ніж в січні 2010 року. Пасажирообіг у порівнянні з січнем 2010 року збільшився більш ніж в 2 рази і склав 0,2 млн. пас./км.