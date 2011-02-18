У портах Криму об'єм переробки вантажів скоротився на 13%

У січні 2011 р., в порівнянні з січнем 2010 р., об`єм переробки вантажів у морських портах Автономної Республіки Крим скоротився на 13,3% і склав 924,9 тис. тонн, з них 61,4% склали суховантажі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, більше половини всіх перероблених вантажів складають експортні вантажі, в порівнянні з січнем 2010 р. об`єм перевалки таких вантажів зменшився на 22,2%. Також скоротилися об`єми обробки імпортних вантажів - на 32,3% і вантажів внутрішнього сполучення - на 26,8% Водночас, відбулося зростання перевалки транзитних вантажів - на 6,2%.

У січні 2011 року 147 судів пройшли обробку в портах автономії, що на 38,2% менше, ніж за січень 2010 р. Із загальної кількості судів, на які здійснено вантаження або розвантаження вантажів, 81% складають судна іноземних власників і фрахтувальників.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 р. об`єм переробки вантажів в морських портах Криму збільшився на 3,2% і склав 12,5 млн. тонн. У 2009 р. порти АРК переробили 12,1 млн. тонн вантажів, що на 5% менше, ніж за 2008 р.