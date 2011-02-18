У Дніпропетровській обл. об'єм вантажоперевезень зріс на 5%

У Дніпропетровській області в січні 2011 р. об`єм вантажоперевезень зріс щодо січня 2009 р. на 5,1% - до 8,08 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Вантажообіг за вказаний період збільшився на 21,7% і склав більше 3,17 млрд. т/км.

Залізничним транспортом в січні в області доставлено 7,4 млн. тонн вантажів, що на 4,2% більше, ніж за січень 2009 р. При цьому вантажообіг зріс на 22,6% – до 3,044 млрд. т/км.

Юридичними і фізичними особами-підприємцями, що працюють на ринку автомобільного транспорту на комерційній основі, в січні перевезено 634,2 тис. тонн вантажів, що на 16,4% більше показника за січень 2010 р. Об`єм вантажообігу збільшився на 3,1% - до 120, 2 млн. т/км.

Авіаційний транспорт регіону збільшив щодо січня 2010 р. об`єми перевезень на 50% - до 0,3 тис. тонн вантажів. Вантажообіг авіації збільшився в 4,7 разів і склав 2 млн. т/км.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпропетровській області за 2010 р. об`єм вантажоперевезень зріс щодо 2009 р. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн.