Москаль: українцям не треба для виїзду за кордон обмінювати водійські посвідчення

Перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що українцям не треба для виїзду за кордон здійснювати обмін водійських прав.

Про це він сказав, коментуючи недавнє повідомлення МВС про необхідність заміни прав, оскільки відповідно до підписаної Україною міжнародної конвенції від 29 березня цього року в посвідченні водія має бути проставлена кінцева дата його терміну дії, інакше водій не зможе виїхати за межі країни, тому що його посвідчення там вважатиметься недійсним.

Як повідомляє прес-служба депутата, на переконання Г.МОСКАЛЯ спроби Міністерства внутрішніх справ України змусити громадян міняти водійські права не мають нічого спільного з українським і міжнародним законодавством і є лише спробою міністра Анатолія МОГИЛЬОВА "відмити 1 млрд. державних грошей".

Г. МОСКАЛЬ стверджує, що зовсім нещодавно МВС України, "за непрозорою і корупційною схемою у консорціуму ЕДАПС придбало посвідчення водія, технічні паспорти і іншу продукцію для Державтоінспекції, на закупівлю яких було витрачено близько 1 млрд. грн., чим були "відмиті" кошти з бюджету МВС України".

За словами Г. МОСКАЛЯ, тепер перед міністром стоїть завдання відпрацювати різні схеми з "відмивання" державних коштів, з чим і пов'язані його заяви про необхідність негайної заміни водійських прав.

"Він (А.МОГИЛЬОВ) вирішив змусити усіх, хто виїжджає за кордон, поміняти водійські посвідчення, і посилається на Міжнародну конвенцію "Про дорожній рух", яка прийнята в м. Відні 8 листопада 1968 року, і яка нібито містить норму, що після 29 березня 2011 року особи, які мають намір на автомобілі подорожувати за кордон, повинні мати посвідчення нового зразка, на яких має бути вказаний термін закінчення їх дії", - зазначає народний депутат. За його словами, таким чином міністр хоче врятувати МВС і виправдати доцільність закупівлі у ЕДАПС величезної кількості водійських посвідчень.

Г. МОСКАЛЬ зазначає, що ніяких передумов для термінової заміни посвідчень ні в українському, ні в міжнародному законодавстві немає. "Сьогодні я зв'язався з пограничною поліцією Румунії і пограничною службою Угорщини, які дали мені роз'яснення, які ж документи є першочерговими для осіб, що перетинають кордон з країнами членами ЄС", - сказав він.

Прикордонники не вимагають у особи посвідчення водія, основне, що повинна пред'явити людина, що перетинає кордон з ЄС, це технічний паспорт на автомобіль і страховий поліс, який відомий в народі, як "Зелена карта". За словами Г. МОСКАЛЯ, територіальні органи поліції обох країн на його питання про необхідність пред'явлення водійських прав також дали негативну відповідь і пояснили, що посвідчення водія потрібно тільки у разі вчинення адміністративного або карного порушення.

Г. МОСКАЛЬ також каже, що Міжнародна конвенція "Про дорожній рух" не містить норм про обов'язкову заміну прав громадян, які перетинатимуть держкордон після 29 березня 2010 року.

Депутат зазначає, що відповідно до конвенції, на яку посилається МВС, національні водійські посвідчення, видані раніше, признаються упродовж терміну їх дії.

Оскільки українські національні водійські посвідчення не передбачають кінцевого терміну, а є безстроковими, вони визнаються усіма державами, що приєдналися до Конвенції "Про дорожній рух", підкреслив Г. МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, днями А.МОГИЛЬОВ заявив, що, відповідно до підписаних домовленостей між Україною і Євросоюзом, необхідно врегулювати питання максимального терміну дії посвідчення водія. За словами А.МОГИЛЬОВА, у більшості країн Євросоюзу такий термін обмежується 10 роками. "У нас же це може бути і 5 років, і 10, і 15, і 20. Це треба вирішувати", - сказав міністр.