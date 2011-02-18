"ЕСУ" офіційно підтвердило свій намір придбати "Укртелеком"

Фонд державного майна України (ФДМУ) сьогодні, 18 лютого, отримав від ТОВ "ЕСУ" письмову згоду придбати пакет акцій ВАТ "Укртелеком" розміром 92,79% статутного капіталу за ціною 10 млрд. 575 млн. 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна планує до 25 лютого підписати з ТОВ "ЕСУ", дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакету акцій ТОВ "Укртелеком".

Раніше Фонд вже отримав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн. - УНІАН).

За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ "Укртелеком" складає 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ "Укртелеком" на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ "ЕСУ", як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакету акцій ВАТ "Укртелеком", з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу в Інтернет, мобільного зв`язку та ін. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв`язку - понад 600 тис. осіб, доступу в Інтернет - більше 1 млн.

Збиток "Укртелекому" за підсумками 2010 року знизився майже в 2 рази порівняно з 2009 роком і склав 258,77 млн. грн. (у 2009 р. - 461,53 млн. грн.).