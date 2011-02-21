Гендиректора Укрзалізниці Костюка нагороджено пам’ятним знаком «Гордість нації»

Президент Українського союзу промисловців та підприємств Анатолій Кінах 18 лютого відзначив генерального директора Укрзалізниці Михайла Костюка почесним пам’ятним знаком «Гордість нації». Таким чином УСПП відзначив Укрзалізницю серед кращих вітчизняних підприємств України, які попри складний кризовий шлях розвитку здобули успіх у сфері енергозбереження.

Про це повідомляє прес-центр Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Як зазначається у повідомленні, нагородження відбулось у рамках презентації видавничого проекту УСПП «Правофлангові української економіки: Будівельний комплекс. Енергозбереження». Презентація на сторінках цього видання кращих підприємств галузі будівництва та сфери енергозбереження надає можливість діловій спільноті України та інших країн світу ближче познайомитися з потенційними партнерами, слугує поштовхом до можливої співпраці, розвитку партнерства.