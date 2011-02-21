Гендиректора Укрзалізниці Костюка нагороджено пам’ятним знаком «Гордість нації»
10:18, 21 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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|Михайло Костюк
Про це повідомляє прес-центр Державної адміністрації залізничного транспорту України.
Як зазначається у повідомленні, нагородження відбулось у рамках презентації видавничого проекту УСПП «Правофлангові української економіки: Будівельний комплекс. Енергозбереження». Презентація на сторінках цього видання кращих підприємств галузі будівництва та сфери енергозбереження надає можливість діловій спільноті України та інших країн світу ближче познайомитися з потенційними партнерами, слугує поштовхом до можливої співпраці, розвитку партнерства.
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