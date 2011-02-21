Одеський аеропорт відновить авіарейси до Єгипту 27 лютого

Чартерні авіарейси за маршрутом Одеса - Шарм-ель-Шейх - Одеса буде відновлено 27 лютого. Про це повідомила адміністрацію Міжнародного аеропорту Одеса компанія-перевізник «Міжнародні авіалінії України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, «польоти до єгипетського міста-курорту виконуватимуться по неділях, розклад рейсів оприлюднено на офіційному сайті Міжнародного аеропорту Одеса».

Нагадаємо, авіакомпанії "Роза вітрів" і "Міжнародні авіалінії України", що виконували рейси з Одеси до Єгипту, припинили їх на початку лютого через нестабільну ситуацію в цій державі. Раніше ці компанії виконували чотири кругові чартерні рейси на тиждень до Шарм-ель-Шейх і Хургади.