Для Музею залізничного транспорту, який відкриють у Києві цьогоріч, кожна залізниця готує експонати

У цьому році до Дня залізничника, що традиційно відзначається 4 листопада, у Києві має бути відкритий музей залізничного транспорту. Розташований він буде на базі станції Київ–Товарний та займатиме ділянку площею більш ніж 1 га.

Передбачено кілька відділень музею – дореволюційний, радянський та сучасний період. Також кожна залізниця готує для музею свої експонати. В експозиції вже зараз унікальні експонати – наприклад, на Донецькій залізниці є танк–паровоз, серії «М’який знак» 1922 року випуску. Це єдиний екземпляр, що залишився в світі.

Найвідоміші залізничні музеї знаходяться в Лондоні, Берліні, Санкт–Петербурзі.

Довідка УНІАН. Музеїв, які присвячені залізничному транспорту, в Україні понад 80. Зокрема, є відомчий музей Укрзалізниці. Його заснували за наказом Міністра транспорту України—Генерального директора Укрзалізниці Г.Кірпи.

У липні 2010 року у с.Клубівка (Хмельницька обл.) з’явився музей-садиба Героя України Георгія Кірпи, екс-міністра транспорту та зв’язку України-Генерального директора Укрзалізниці.

Один із кращих музеїв — у Донецьку. Заслуговують на увагу й ті, що розташовані у локомотивних депо Слов’янськ і Микитівка. Є також кімнати-музеї — у вагонному депо Маріуполь, локомотивних депо Красноармійськ, Дебальцеве, Слов’янській дистанції колії тощо. Загалом на Донецькій магістралі — понад 20 таких "музейних" приміщень.

Існують кімнати-музеї у локомотивних депо Основа, Смородине, Ромни, Полтава (Південна магістраль). У Харкові з експонатами музею можна ознайомитись в Центральному будинку науки і техніки. Історії галузі також приділяють увагу на Львівській, Південно-Західній, Придніпровській та Одеській магістралях.