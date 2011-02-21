У Дніпропетровській області пасажирські перевезення скоротилися на 8,4%

У Дніпропетровській області за січень 2011 р. обсяг пасажирських перевезень скоротився до січня 2010 р. на 8,4% -до 45,84 млн. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Загальний пасажирообіг за вказаний період склав 700,2 млн. пас./км, що на 7,6% менше, ніж у січні 2010 р.

Залізничним транспортом регіону в січні перевезено 2,82 млн. пасажирів, що на 0,2% більше від показника за січень 2010 р. Пасажирообіг зменшився на 4,2% і склав 203 млн. пас./км.

Автомобільним транспортом області з урахуванням об'ємів, виконаних фізичними особами - підприємцями, у січні перевезено 26,8 млн. пасажирів, що на 17,3% менше, ніж за підсумками січня 2010 р. Пасажирообіг скоротився на 12% -до 359,4 млн. пас./км.

Авіаційним транспортом регіону в січні перевезене 40,7 тис. пасажирів - на 3% більше, ніж за січень 2010 р. Авіапасажирообіг скоротився на 21,4% і склав 31,5 млн. пас./км.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області за 2010 р. об'єм пасажирських перевезень скоротився до 2009 р. на 6,4% -до 594 млн. осіб.