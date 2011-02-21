"Інтерпайп" виграв тендер на постачання залізничних коліс для метро Делі

Компанія "Інтерпайп", один з найбільших виробників залізничних коліс під брендом KLW, виграла тендер на постачання залізничних коліс для метро м. Делі (Індія).

Про це повідомляють у прес-релізі "Інтерпайп", переданому агентству УНІАН.

Загальний обсяг замовлення склав 200 штук.

Залізничні колеса під брендом KLW будуть використані для ремонту рухомого складу делійського метрополітену.

"Вибір "Інтерпайп" як постачальника залізничних коліс для столичного метро не випадковий. Ми вже понад 10 років поставляємо колеса під брендом KLW на індійський ринок. Раніше ми здійснювали постачання, в основному, для приміського і вантажного транспорту. Окрім цього, ми маємо багаторічний досвід співпраці і в технологічній сфері. Одним з останніх проектів, який ми завершили у вересні 2010 р., стала передача технологій виробництва залізничних коліс діаметром 955 мм для приміських електропоїздів EMU Дургапурському металургійному заводу (м. Дургапур, Індія) - приводять у прес-релізі слова директора з продажу колісної продукції "Інтерпайп" Михайла ІСЬКОВА.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" - велика міжнародна компанія. Продукцію "Інтерпайп" поставляють у понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході.

У 2008 році експортні постачання в загальному об'ємі продажів компанії склали 75%.