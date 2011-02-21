Харківський авіазавод у 2010 році збільшив збиток на 38%

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) у 2010 році збільшило чистий збиток на 38,0% порівняно з 2009 роком, до 405,515 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні зазначено, що в 2010 році ХДАВП скоротив чистий дохід на 47,7% порівняно з 2009 роком - до 156,936 млн. грн., а також скоротив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 46,5% -до 162,441 млн. грн.

Довідка УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП, м. Харків) спеціалізується на випуску літаків родини "Атонов", у тому числі моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.