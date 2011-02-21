«Антонов» у 2010 році скоротив прибуток на 74%

Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) у 2010 році скоротило чистий прибуток на 74,3% порівняно з 2009 роком - до 82,178 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні зазначають, що у 2010 році ДП "Атонов" скоротило чистий дохід на 1,7% порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 246,010 млн. грн., а також скоротило валовий прибуток (виручку) від реалізації на 3,2% -до 2 млрд. 282,267 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДП "Атонов" збільшило чистий прибуток на 60,9% порівняно з 2008 роком - до 319,430 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" до ДП "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Атонова" (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП "АНТК ім. О. К. Атонова" було перейменоване у ДП "Атонов".

АНТК ім. Атонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Атонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП "Атонов" є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія "Серійний завод "Атонов" і філія "Антонов-Агро").