"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг в Австралії і Греції
ВАТ "Укртелеком" розширив міжнародний роумінг мобільного зв`язку (ТМ Utel) для своїх абонентів в Австралії і Греції.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
В Австралії послугами міжнародного роумінгу абоненти "Укртелекому" можуть скористатися в мережі роумінг-партнера - оператора Telstra Corporation (надає послуги під брендом Telstra), в Греції послуги зв`язку доступні абонентам в мережі оператора Vodafone Roaming Services (бренд Vodafone).
Сьогодні послуги міжнародного роумінгу для абонентів мобільного зв`язку "Укртелекому" доступні в більш ніж 70-ти країнах світу.
При цьому абонентам мобільного зв`язку "Укртелекому" доступний мобільний інтернет в більш ніж 45-ти країнах світу.
Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу в інтернет, мобільному зв`язку та ін. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв`язку – більше 600 тис. осіб, доступів в інтернет – більше 1 млн.