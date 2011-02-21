КМДА хоче виділити на дорогах окремі смуги для громадського транспорту і спецавто

У Київській міській державній адміністрації пропонують до Євро-2012 організувати на дорогах в столиці окремі смуги для руху маршрутного громадського транспорту і спецавтомобілів, таких як «швидкі допомоги», автомобілі МНС тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО на нараді прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з представниками влади Києва, Донецька, Харкова і Львова, присвяченій питанням підготовки до Євро-2012.

Він зазначив, що відповідна пропозиція вже передана в Кабінет міністрів.

«Ми подали в Кабмін, аби переглянути ці питання і вийти у Верховну Раду та змінити частково правила дорожнього руху», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він підкреслив, що виділення окремих смуг для суспільного і спецтранспорту необхідне незалежно від проведення Євро-2012.