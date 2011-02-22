Комунальним службам Києва доручили до вечора очистити вулиці від снігу

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр МАЗУРЧАК доручив комунальним службам за добу звільнити дороги і тротуари міста від снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, вчора ввечері відбулося засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з О.МАЗУРЧАКОМ. У нараді взяли участь начальник Укргідрометцентру, заступники голів районних держадміністрацій міста, начальники профільних управлінь та керівники комунальних підприємств.

У зв’язку з ускладненням погодних умов під час засідання було обговорено заходи, яких необхідно вжити для забезпечення життєдіяльності населення і стабільного функціонування міського господарства. За словами О.МАЗУРЧАКА, «двірники працювали з п’ятої ранку, а дорожні служби - усю ніч».

“Проте сьогодні залишається ще багато недоліків. Треба посилити роботу у цьому напрямку та мобілізувати транспорт для вивозу снігу. За одну добу ми повинні привести місто в ідеальний стан, як то належить бути столиці», – зауважив перший заступник голови КМДА.

Він додав, що роботу комунальників контролюють інспектори профільного управління. За звітний день вони вручили 93 попереджувальні приписи з вимогою забезпечити прибирання закріпленої території від снігу та склали 16 протоколів за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

О.МАЗУРЧАК наголосив на відповідальності балансоутримувачів територій незалежно від того, комерційна чи комунальна це структура. Він підкреслив, що усі райони забезпечені необхідною технікою та піско-соляною сумішшю.

“Активізуйте роботу з прибирання снігу, особливо це стосується безгосподарних тротуарів і зупинкових комплексів. Тих начальників житлово-експлуатаційних організацій, які знехтують доручення, буде звільнено», – заявив О.МАЗУРЧАК.