У Києві вантажівка впала з Південного мосту
11:48, 22 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні вранці вантажний автомобіль «Вольво» впав з Південного мосту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного ДАІ, ДТП сталася о 5.15. За попередніми даними, водій, який рухався Південним мостом у напрямку Столичного шосе, не врахував швидкість та погодні умови, в результаті чого автомобіль, завантажений мінеральною водою, впав з 6-метрової висоти. Водій отримав численні травми і був госпіталізований.
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