До Лівії для евакуації українців вилетить військово-транспортний літак ЗСУ

До Лівії для евакуації українців вилетить військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, у зв’язку з дестабілізацією суспільно-політичної ситуації в Лівійській Арабській Джамагирії Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру оборони України Михайлу ЄЖЕЛЮ спільно з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ організувати і провести операцію з евакуації громадян нашої держави з території Лівії.

На виконання доручення Президента у Генеральному штабі Збройних сил України у терміновому порядку було розроблено план евакуації та створено оперативну групу.

Для проведення операції з евакуації громадян України з території Лівії підготовлено військово-транспортний літак Іл-76МД зі складу 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних сил України, що дислокується на Запоріжжі. До складу екіпажу літака призначено найдосвідченіших вітчизняних льотчиків на чолі з командиром корабля льотчиком 1-го класу підполковником Володимиром БУХАЛЬСЬКИМ.

На даний час військово-транспортний літак Іл-76МД здійснив переліт з місця постійного базування до військового майданчику аеропорту “Бориспіль”, дозаправився пальним, екіпаж пройшов митні процедури і перебуває у готовності до вильоту у Лівію.

Дипломатичними каналами проводиться узгодження аеродрому посадки військово-транспортного літака Іл-76МД на території Лівії для проведення безпечної евакуації громадян України.