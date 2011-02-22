Снігопад не обмежив рух основними трасами України

Міністерство інфраструктури України заявляє, що густий снігопад не став причиною обмеження руху по основних трасах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра інфраструктури України Володимир КОРНІЄНКО на брифінгу у вівторок.

"Основні траси по Україні не перекривали. Обмежень в русі по трасах немає", - сказав В. КОРНІЄНКО.

При цьому зазначив, що були декілька випадків, коли через снігопади перекривали дороги районного значення.

За словами заступника міністра, на добу прибирають сніг близько 400-500 одиниць техніки і декілька тисяч людей, залежно від ситуації.