МЗС України не скасовувало рекомендацію утриматися від поїздок до Египту

МЗС України не відміняло свою рекомендацію українським громадянам утриматися від поїздок в Єгипет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

"МЗС не відміняло своїх рекомендацій утриматися від відвідування Єгипту, у першу чергу з туристичною метою. Тому наша рекомендація залишається, і громадяни, які бронюють тури через одного туристичного оператора, роблять це на свій страх і ризик не усвідомлюючи подій, які відбуваються в сусідніх країнах", - сказав він.

За словами О.ДІКУСАРОВА, МЗС моніторить ситуацію в цьому регіоні.

"Ми б хотіли бути упевненими, що українці будуть захищені і не виникне ситуація, коли нам доведеться знову евакуювати українських громадян", - сказав він.

О. ДІКУСАРОВ зазначив, що поки не можна назвати терміни, коли може бути скасована ця рекомендація, враховуючи те, що відбувається в регіоні.

"Коли у нас буде упевненість, що ситуація стабілізувалася, що українським громадянам нічого не загрожує, тоді ми, враховуючи усі ці чинники, прийматимемо відповідне рішення", - сказав О.ДІКУСАРОВ.