Чистий збиток "Укртелекому" у 2010 році скоротився на 43,9%

Чистий збиток компанії "Укртелеком" у 2010 році склав 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. у 2009 році. Фінансовий результат покращав на 202,7 млн. грн., або 43,9%, чого досягнули за рахунок економії витрат.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

При цьому збиток від операційної діяльності склав 67,7 млн. грн. проти 41,5 млн. грн. у 2009 році; від звичайної діяльності - 283,5 млн. грн. збитків проти 474,1 млн. грн. у 2009 році.

Об'єм прибутків "Укртелекому" від усіх видів діяльності за 2010 рік склав 8 503,9 млн. грн. без урахування операцій з реалізації валюти і курсових різниць - 8 321,3 млн. грн.

При цьому об'єм прибутків від наданих послуг зв'язку компанії склав у 2010 році 7 935,6 млн. грн. (з ПДВ), що на 1,6% менше від попереднього року.

За даними компанії, знизилися прибутки у фіксованому телефонному зв'язку (абсолютні величини не вказані), "жорстка конкуренція на ринку комп'ютерного зв'язку привела до зниження темпів нарощування прибутків і склала 25,6% проти 57,8% у 2009 році" (також прибутки не вказані).

Дохід від послуг мобільного зв'язку компанії "Укртелеком" у 2010 році склав 222,7 млн. грн., що на 73,2% більше, ніж у попередньому році.

Об'єм інших операційних прибутків компанії склав 286,2 млн. грн. До минулого року їх приріст, без урахування операцій з реалізації валюти і курсових різниць, склав 9,8% і складає 202,9 млн. грн., з яких 147,5 млн. грн., - прибутки від здачі в оренду приміщень та інших активів.

Об'єм фінансових прибутків - 42,1 млн. грн., що на 27,7% менше від попереднього року, що пояснюється зменшенням коштів на поточних рахунках товариства і скороченням об'ємів реалізації опціонів.

Інші прибутки - 170 млн. грн., без урахування операцій з реалізації валюти і курсових різниць - 69,6 млн. грн., що у 2,2 разу більше, ніж у 2009 році, у т.ч. 30,6 млн. грн. отримано від виходу ВАТ "Укртелеком" із складу учасників СП "Інфоком".

Загальний об'єм витрат товариства за 2010 рік складав 7531,6 млн. грн., без урахування операцій з реалізації валюти і курсових різниць - 7365,3 млн. грн., що на 2,1% менше від попереднього року, з них витрати операційної діяльності - 7018,4 млн. грн., до попереднього року їх об'єм скоротився на 1,5%.

На 52 млн. грн. порівняно з 2009 роком зменшилися фінансові витрати і склали 278,7 млн. грн.

До бюджету і позабюджетних фондів сплачено податків, зборів і обов'язкових платежів на суму 2 134,9 млн. грн.

На 01.01.2011 р., дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 768,7 млн. грн., порівняно з початком року відбулося зменшення на 281,4 млн. грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2011 р. складала 3742 млн. грн. проти 4687 млн. грн. на початок року. Зменшення відбулося по статті "Довгострокові кредити банку" на 893 млн. грн., "Інші довгострокові фінансові зобов'язання", - на 174 млн. грн. і за товари, роботи, послуги - на 350 млн. грн..

Впродовж 2010 року компанією введено в експлуатацію основних фондів на суму 540 млн. грн. Розширена мережа широкосмугового доступу на 129,2 тисяч портів ADSL. Триває розвиток мережі мобільного зв'язку 3-го покоління.

Як повідомляв раніше УНІАН, у фінансовому звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття ДКЦПФР, збиток "Укртелекому" у 2010 році порівняно з 2009 роком зменшився майже у 2 рази і склав 258,77 млн. грн. (у 2009 році складав 461,53 млн. грн.). Дохід "Укртелекому" у 2010 році, згідно з цим же звітом, знизився на 1,6% порівняно з 2009 роком і склав 8006,6 8 млн. грн. (з ПДВ). Чистий дохід компанії у 2010 році - 6,749 млрд. грн.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого телефонного зв'язку, надає послуги доступу в Інтернет, мобільного зв'язку та ін. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку складає 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв'язку - більше 600 тис. осіб, доступів в Інтернет - понад 1 млн. осіб.