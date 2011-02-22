Обсяг рекламних послуг в Україні у січні виріс на 30%

Обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні січні 2011 року збільшився на 29,8% порівняно з січнем 2010 року, до 402,0 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Порівняно з груднем 2010 року об'єм рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні скоротився на 39,4%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році об'єм рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні збільшився на 26,5% порівняно з 2009 роком, до 5 млрд. 494,4 млн. грн.