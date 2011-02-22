«Укррічфлот» подає до суду щодо незаконних звинувачень

Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот" подає до суду за наклеп. Компанію безпідставно звинувачують у спробі рейдерського захоплення Ізмаїльського морського торгового порту.

Про це повідомив в.о. генерального директора "Укррічфлот" Андрій ЧАЙКО у коментарі УНІАН.

Інформація, яку АСК "Укррічфлот" вважає такою, що носить наклепницький характер, була оприлюднена під час прес-конференцій двох держслужбовців з Одеської області.

"Звинувачення компанії у рейдерстві - недопустимі, - заявляє в.о. генерального директора "Укррічфлот" А.ЧАЙКО. - Тому судовий позов - логічна відповідь на наклепницькі заяви, які поширюють деякі чиновники".

Нагадаємо, 9 липня 2010 року після заходу в Ізмаїльський порт затонули дві баржі, що належать АСК "Укррічфлот". Компанія подала позов до ДП "Ізмаїльський морський торговий порт" з вимогою відшкодувати завданий збиток.