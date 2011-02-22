ДП «LNG-термінал» продовжить підготовку ТЕО будівництва терміналу на два місяці

Державне підприємство "Національний проект "LNG-термінал" має намір продовжити термін підготовки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва терміналу з прийому природного зрідженого газу (LNG -термінал) об'ємом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України на два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор ДП "Національний проект "LNG-термінал" Петро МІРОШНИКОВ.

"Буде більше ніж 60 днів. Це не є принциповим питанням", - сказав він.

При цьому П. МІРОШНИКІВ додав, що остаточний термін підготовки ТЕО буде оголошений, коли почнеться сам тендер з відбору компанії-розробника ТЕО. Зараз термін оголошення тендеру невідомий через адміністративну реформу.

За його словами, головний розпорядник бюджетних коштів для фінансування розробки ТЕО буде визначений протягом одного дня, після того, як буде затверджено положенням нове відомство, яке замінить Агентство з нацпроектів і Агентство з інвестицій.

Нагадаємо, 17 грудня 2010 року було створене ДП "Національний проект "LNG-термінал", яке повинне скоординувати роботу зі спорудження терміналу для прийому природного зрідженого газу об'ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Нині розглядають три можливі майданчики для будівництва терміналу - Одеська область (порт "Южний"), Миколаївська область (порт "Очаків") і Крим (порт "Феодосія"). Орієнтовна вартість будівництва LNG -терміналу з інфраструктурою складає від 1,21 до 1,38 млрд. дол. Будівництво першої черги терміналу на 5 млрд. куб. м зрідженого природного газу повинно завершитися у 4-му кварталі 2014 року, друга черга - у 4-му кварталі 2016 року.

Згідно з планом роботи до вересня 2011 року підприємство повинне забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мав бути оголошений 19 січня 2011 року, але був перенесений.