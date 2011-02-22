Від початку року зафіксовано 5-6 випадків зіткнень на залізничних переїздах

В Україні з початку поточного року зафіксовано 5-6 випадків зіткнень автотранспорту з поїздами на залізничних переїздах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра інфраструктури Володимир КОРНІЄНКО.

За його словами, були навіть випадки в'їзду автомобіля у бік потяга.

Крім того, заступник міністра повідомив, що програма з забезпечення безпеки на залізничних переїздах зараз на обробці в Кабінеті Міністрів. На її реалізацію в поточному році може бути виділено до 2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує розробити державну програму з метою забезпечення безпеки на залізничних переїздах.

Відповідно до цієї програми, на першому етапі держава профінансує облаштування шлагбаумами усіх без виключення переїздів через залізничні колії. Другий етап реалізації програми передбачає спорудження мостів і шляхопроводів через залізничні колії з метою повної ліквідації усіх переїздів.

За словами першого віце-прем'єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, реалізація цієї програми коштуватиме близько 2 млрд. грн.