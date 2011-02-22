Кількість абонентів фіксованого зв’язку "Укртелекому" зменшилася на 1,7%

Кількість основних телефонних апаратів фіксованого телефонного зв'язку "Укртелекому" у 2010 році порівняно з 2009 роком зменшилася на 1,7% -до 10,13 млн. Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

За даними компанії, у 2009 році їх кількість складала 10,3 млн.

Крім того, триває скорочення об'ємів послуг фіксованого зв'язку, що пояснюють тим, що об'єм початкового телефонного трафіку в 2010 році до 2009 року скоротився на 18%.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого телефонного зв'язку, надає послуги доступу в Інтернет, мобільного зв'язку та ін.