Кількість абонентів мобільного зв’язку "Укртелекому" подвоїлася

Кількість абонентів мобільного зв'язку компанії "Укртелеком" у 2010 році порівняно з 2009 роком збільшилася у 2,26 раза.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, кількість абонентів мобільного зв'язку виросла на 252,6 тис., і на кінець 2010 року досягла 631,1 тис. абонентів.

Також прес-служба повідомляє, що кількість абонентів широкосмугового доступу в Інтернет компанії "Укртелеком" у 2010 році порівняно з 2009 роком, збільшилося на 34,3%.

Кількість користувачів широкосмугового доступу на 01.01.2011 р. досягла 1172,6 тис., що на 299,8 тис. більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого телефонного зв'язку, надає послуги доступу в Інтернет, мобільного зв'язку та ін.