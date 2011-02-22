Деякі комунальні автобуси в Сумах ходитимуть лише у час пік

У Сумах комунальні автобуси №№7а, 9 і 9а, які курсують на околиці міста, в райони Веретенівка, Баси і Баранівка, змінили графіки руху: віднині вони перевозитимуть пасажирів лише у час пік - з 6:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби мерії на такі непопулярні заходи комунальне підприємство "Електроавтотранс" пішло у зв'язку зі складним економічним становищем через несвоєчасні і неповні надходження субвенцій з державного бюджету за пільгові перевезення пасажирів.