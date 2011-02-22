Посольство США попереджає українців про шахрайство з Грін Кард

Посольство США у Києві попереджає громадян України про масову розсилку фальшивих електронних листів стосовно Диверсифікаційної Візової Лотереї (Грін Кард).

Як повідомили УНІАН у Посольстві США, жертви цієї афери отримували листа такого змісту: «Вітаємо! Ви стали одним з тих, кого було відібрано та зареєстровано для подальшої участі у програмі диверсифікаційних імміграційних віз. Даний відбір гарантує, що Ви отримаєте картку постійного мешканця США (також відому як «зелена карта» чи «диверсифікаційна віза») за умови, що Ви виконаєте інструкції для подальшого розгляду Вашої справи». Далі у листі зазначалося, що його отримувач повинен переказати гроші через Вестерн Юніон (Western Union) на ім’я певної особи в Посольстві США в Лондоні.

“Якщо Ви отримали повідомлення про те, що Вашу заявку на участь у Візовій Лотереї було відібрано, і для подальшого її розгляду Вам слід надіслати гроші на ім’я зазначеної особи чи в певне Посольство США, це означає лише те, що Ви стали черговою мішенню шахраїв. За жодних умов не слід надсилати гроші за участь у Візовій Лотереї”, - наголосили у Посольстві США в Україні.

У диппредставництві зазначають, що участь у лотереї є безкоштовною і здійснюється через веб-сайти Державного департаменту США www.state.gov та www.travel.state.gov, або ж за допомогою сторінки Консульського відділу веб-сайту Посольства США в Україні (http://ukraine.usembassy.gov/).

“Пам’ятайте: все, що не має суфіксу «.gov» у кінці адреси, не є офіційним”, - сказано у повідомленні посольства.

Також у повідомленні сказано, що Консульський центр у Кентуккі (КЦК) не надсилатиме електронною поштою повідомлення про виграш у диверсифікаційній лотереї. Жодні інші організації або приватні компанії не уповноважені Державним департаментом США розсилати листи-підтвердження виграшу в лотереї або інструкції щодо подальшого звернення по візу.

Посольство США в Україні просить громадян повідомляти про випадки візового шахрайства на електронну адресу Посольства KyivFPM@state.gov або телефонувати за номером (044) 490-45-25.