Літак ЗСУ вилетів до Лівії для евакуації українських громадян

Сьогодні о 7.31 військово-траспортний літак Іл-76МД Повітряних сил Збройних сил України вилетів з аеропорту “Бориспіль” до столиці Лівії - міста Тріполі для евакуації українських громадян.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, планується, що сьогодні о 13.00 за київським часом літак з українськими громадянами на борту вирушить у зворотньому напрямку і, як очікується, прибуде до Києва близько 17.00-18 00.

Водночас, як зауважили у Міноборони, час повернення літака залежить від багатьох обставин, пов’язаних зі складною ситуацією у Лівії.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, станом на вечір 21 лютого готовність вилетіли на Батьківщину підтвердили близько 170 громадян України, які проживають та працюють у Лівії, а також члени сімей співробітників Посольства України у Лівії.