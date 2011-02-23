Пасажирське судноплавство по Дніпру відновлять - доручення Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вчора, 22 лютого, під час засідання Комітету економічних реформ доручив Міністерству інфраструктури відновити цього року пасажирське судноплавство по Дніпру, передає кореспондент УНІАН.

Як відзначив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин ЄФИМЕНКО, роботи в цьому напряму вже ведуться. «Ми обов`язково зробимо до Євро-2012. Роботи, наприклад, по Каневу, по Києву, буде почато цього року. Ми працюємо сьогодні з приватними операторами на цьому ринку для того, щоб створити для них всі умови», - сказав він.

На питання Президента, чи будуть туристи в 2011 році по Дніпру плавати комфортабельним транспортом, К.ЄФИМЕНКО відповів: «Звичайно. Будуть обов`язково».