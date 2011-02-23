На транспортні маршрути столиці Македонії вийшли автобуси виробництва ЛАЗ (фото)

Прем’єр-міністр Республіки Македонія Нікола Груєвскі передав першу партію українських автобусів виробництва ЛАЗ комунальним підприємствам столиці республіки - Скоп’є. В урочистій передачі автомашин взяли участь міністр транспорту Македонії Міле Янакієскі, посол України в Македонії Віталій Москаленко. Про це повідомили УНІАН у прес-службі підприємства.

Як зазначається у повідомленні, продукція ЛАЗу була придбана урядом Республіки Македонія в рамках тендерної угоди, підписаної у 2010 році. Згідно з угодою, до кінця року підприємством направить до Македонії 84 автобуси, з них перші 15 уже сьогодні виїдуть на транспортні лінії столиці республіки.

Автобуси за якістю не поступаються європейським виробникам. Вони сертифіковані на відповідність стандарту Євро-4, оснащені клімат-контролем – пасажирський салон і кабіна водія, двигуном DEUTZ, шасі «ZF» (автоматична коробка передач, передня вісь, задній міст, рульовий механізм), цифровим тахометром, спеціальним устаткуванням - регульованим пандусом для інвалідних і дитячих колясок та іншими новинками. Автобус вміщує до ста пасажирів, з них 69 місць стоячих та 31 - для сидіння. Встановлено також систему обілечування пасажирів та камери спостереження.

ЛАЗ є єдиним постачальником продукції у Республіку Македонія. На сьогодні ведуться переговори щодо поставки великої партії тролейбусів у цю країну. Загалом, експортний портфель ЛАЗу цього року очікується на рівні 100 млн. грн.