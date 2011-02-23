У 2010 році відновився ріст пасажиропотоку на кордоні України з Польщею

Варшава.У минулому році пасажиропотік на польсько-українському кордоні виріс вперше за останні три роки, коли кількість перетинів найбільшої ділянки кордону Євросоюзу із державами-східними сусідами зменшилася на майже 50%.

За даними Польської Прикордонної служби, якими володіє УНІАН, пасажиропотік в наземних пунктах пропуску на кордоні України з Польщею виріс на 12% на фоні 10,8% росту на всіх ділянках „польської частини” східного кордону 27 держав ЄС.

Перетин польсько-українського кордону українцями зріс на майже 40% - до 8,9 млн. разів в той час, як поляками - зменшився на близько 20%, до 4,2 млн. та склав разом близько 13 млн. перетинів.

Загалом польську частину зовнішнього кордону Євросоюзу в минулому році перетнули 30,6 млн. разів, з яких 18,1 млн. припадало на іноземців, що майже на третину більше показників 2009 року.

Наземний кордон з Україною зайняв більше 40% усього пасажиропотоку на фоні 30% долі авіакордону, 25% Білорусії та 5% Росії.

Водночас, за даними польських прикордонників, ріст пасажиропотоку на польсько-білоруському та польсько-російському кордоні перевищив український показник та склав майже 25% та 15%, відповідно.

За даними, якими володіє агентство, в 2010 році перетин кордону Польщі з Україною в рамках малого прикордонного руху, який почав діяти з 1 липня 2009 року, зріс в 10 разів - до 3,6 млн. перетинів.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році особовий рух на наземному польсько-українському кордоні зменшився на чергові майже 30% після падіння на 15% в 2008 році, коли Польща приєдналася до Шенгенської зони та запровадила суворіші правила видачі віз українським громадянам.

У 2007 році пасажиропотік на польсько-українському кордоні скоротився на 1,5% - до 19,4 млн. перетинів.