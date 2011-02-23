Литва підтвердила зацікавленість в участі ХМТП у транспортній магістралі «Вікінг»

Литва підтвердила зацікавленість в участі Херсонського морського торгового порту (ХМТП) в транспортній магістралі "Вікінг".

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі мерії Херсона, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Пятрас ВАЙТЕКУНАС, виступаючи на ХІ Конгресі ділових, наукових і творчих кіл України в Києві.

Зокрема, на думку посла, найпривабливішим для інвестицій литовців є аграрний сектор Херсона і загальні проекти з розвитку Херсонського морського торгового порту.

"Нас надзвичайно цікавить сільське господарство і потенціал в цьому напрямі, як обласного центру так і області в цілому, а також можливості приєднання Херсона до контейнерного потягу "Вікінг" шляхом відкриття додаткової його лінії через Херсонський морський торговий порт", - повідомив П. ВАЙТЕКУНАС.

Також, комерційний аташе Литовської Республіки Кестутіс МАСАЛСКІС повідомив міському голові Херсона Володимиру САЛЬДО, що вже навесні цього року литовці мають намір приїхати в Херсон для детального обговорення умов співпраці.

Нагадаємо, що в травні 2010 року литовський посол Пятрас ВАЙТЕКУНАС під час візиту в Херсон пропонував міській владі обласного центру і керівництву ДП "ХМТП" активно брати участь в європейському транспортному проекті "Вікінг".

Тоді литовський посол, зокрема, повідомив, що велику зацікавленість проектом висловлює Туреччина. Також він звернув увагу на те, що серед трьох вищезгаданих країн саме Україна задіяна в проекті найменше, тому участь у проекті має бути дуже цікавою і перспективною.

Нагадаємо, що Херсонський морський торговий порт почав роботу з обробки контейнерних вантажів. Про це у жовтні 2010 року повідомив начальник ХМТП Сергій ІГНАТЕНКО. За його словами, порт почав працювати з пробними партіями. Якщо усі аспекти обробки контейнерних вантажів будуть відпрацьовані, то вантажопотік з листопада по квітень дозволить порту щомісячно обробляти 35 контейнерів і більше. Керівництво підприємства вважає роботу з контейнерними вантажами дуже перспективною.

Довідка УНІАН. Проект потягу комбінованого транспорту "Вікінг", створений у 2003 р. залізничниками Литви, Білорусі і України, дозволив з`єднати регіони Чорного і Балтійського морів і здійснювати перевезення за маршрутом Одеса (Іллічівськ) - Київ - Мінськ - Клайпеда і у зворотному напрямку. Проходження потягу "Вікінг" територією трьох держав, з урахуванням митного контролю на кордонах, здійснюється за 2,4 доби. Довжина маршруту від Іллічівська до Драугісте складає 1753 км, вартість перевезення 20-футового контейнера цим маршрутом - 470 дол., одного контрейлера - 766 дол.

Комісія Європейського Союзу з транспорту визнала потяг комбінованого транспорту "Вікінг" кращим європейським проектом у 2009 р. з перевезення вантажів. Зараз у Європі дуже багато контейнерних і контрейлерних маршрутів, проте єврокомісари звернули увагу саме на східно-європейський "Вікінг", зважаючи на результативність і регулярність його рейсів.