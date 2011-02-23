Кабмін вирішив самостійно призначати гендиректора Концерну РРТ
15:32, 23 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
0
Кабінет Міністрів України прийняв рішення, згідно з яким призначення і звільнення генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (РРТ) здійснює уряд.
Відповідна постанова №125 від 31 січня розміщена на урядовому порталі.
Згідно з документом, Міністерству інфраструктури в місячний термін доручено внести відповідні зміни до статуту Концерну РРТ.
Нагадаємо, раніше, згідно з постановою №897 від 11 липня 2007 року, рішення про призначення і звільнення гендиректора Концерну РРТ приймала Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter