Кабмін вирішив самостійно призначати гендиректора Концерну РРТ

Кабінет Міністрів України прийняв рішення, згідно з яким призначення і звільнення генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (РРТ) здійснює уряд.

Відповідна постанова №125 від 31 січня розміщена на урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству інфраструктури в місячний термін доручено внести відповідні зміни до статуту Концерну РРТ.

Нагадаємо, раніше, згідно з постановою №897 від 11 липня 2007 року, рішення про призначення і звільнення гендиректора Концерну РРТ приймала Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра України.