У Криму вантажоперевезення у січні виросли на 13%

У Криму за січень 2011 р. підприємства усіх видів транспорту перевезли 873,0 тис. тонн вантажів і виконали 646,9 млн. т/км транспортної роботи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, порівняно з січнем 2010 р. об'єм вантажоперевезень збільшився на 12,6%, вантажообіг - на 17,7%.

Збільшення об'ємів перевезень відбулося за рахунок залізничного транспорту - цим видом відправлено 491,8 тис. тонн вантажів і виконано 573,2 млн. т/км вантажообігу. Порівняно з січнем 2010 р. величина цих показників зросла відповідно на 27,3% і 16,1%. Залізничний транспорт виконує 56% комерційних вантажоперевезень і 89% транспортної роботи в регіоні.

Автомобільним транспортом Криму на комерційній основі за січень 2011 р. доставлено замовникам 126,1 тис. тонн вантажів, що на 3,6% менше, ніж за січень 2010 р. Підприємства - юридичні особи виконують понад 67% усього об'єму комерційних автомобільних вантажоперевезень.

З аеропортів автономії було відправлено 15 тонн вантажів і прибуло 8 тонн, що відповідно у 3 рази і в 2 рази більше, ніж за січень 2010 р. Відправлення вантажів здійснювали переважно в міжнародному сполученні (59%).

Як повідомляв УНІАН, за 2010 р. в Криму підприємства усіх видів транспорту перевезли 11 млн. тонн вантажів і виконали 6862 млн. т/км транспортної роботи, порівняно з 2009 р. об'єм вантажоперевезень збільшився на 9,7%, вантажообіг - на 7,6%.