Компенсація залізничних перевезень пільговиків становила менше 2%

За січень 2011 року залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 37,6 млн. грн., компенсація склала менше 2% від необхідної суми.

Про це УНІАН повідомили в "Укрзалізниці".

Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 22,7 млн. грн., отримано компенсацій 0,7 млн. грн. (3%).

Також складною залишається ситуація з фінансуванням за перевезення студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації і учнів професійно-технічних навчальних закладів. Залізниці перевезли студентів на суму 13,6 млн. грн. а компенсації не отримали зовсім. Така ж ситуація з фінансуванням склалася з перевезенням дітей у віці від 6 до 14 років. Залізниці перевезли їх на суму 1,17 млн грн., а компенсації також не отримано.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України, залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям у віці від 6 до 14 років та іншим. Згідно із Законом України "Про залізничний транспорт" збитки від перевезення окремих категорій громадян на пільгових умовах повинні компенсовуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів, залежно від того, який орган влади прийняв таке рішення.