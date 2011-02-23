Уряд буде самостійно призначати гендиректора Концерну РРТ

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким призначення й звільнення генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (РРТ) здійснює уряд.

Відповідну постанову №125 від 31 січня ц.р. розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству інфраструктури в місячний термін доручено внести відповідні зміни до статуту Концерну РРТ.

Нагадаємо, раніше, згідно з постановою №897 від 11 липня 2007 року, рішення про призначення й звільнення гендиректора Концерну РРТ ухвалювала Верховна Рада за поданням прем`єр-міністра України.