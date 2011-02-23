В Україні транзитні перевезення вантажів у 2010 році знизилися на 14,5%

У 2010 році в Україні було перевезено 152 млн. 353,78 тис. тонн транзитних вантажів, що на 14,5% менше, ніж у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, залізничним транспортом було перевезено 44 млн. 511,77 тис. тонн, що на 0,7% менше, ніж у 2009 році, трубопровідним - 99 млн. 440,26 тис. тонн (на 22,3% менше).

Одночасно транзитні перевезення автотранспортом минулого року виросли на 38,6% -до 4 млн. 649,12 тис. тонн, морським транспортом - у 1,9 раза, до 3 млн. 660,41 тис. тонн, авіатранспортом - на 34,7%, до 1,58 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за 2010 рік підприємства транспорту України перевезли 755,3 млн. тонн вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009 рік. Вантажообіг минулого року виріс на 6,4% і склав 404,6 млрд. т/км.