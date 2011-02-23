Україна пропонує Азербайджану взяти участь у проекті «Вікінг»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує Азербайджану взяти участь у проекті з організації транспортного сполучення «Вікінг».

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію М.АЗАРОВ зробив сьогодні в ході зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕД’ЯРОВИМ.

«Угода відкрита, в тому числі й для Азербайджану», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що в разі участі Азербайджану в проекті можна буде налагодити транспортно-вантажне сполучення від Прибалтики через Білорусь і Україну з країнами Центральної Азії.

«У разі приєднання до угоди Азербайджан міг би взяти участь у цьому проекті з метою подальшого можливого продовження маршруту на Казахстан, Туркменістан та інші країни Центральної Азії», - сказав прем`єр.

При цьому він підкреслив, що протокол про можливість приєднання Азербайджану до цього проекту вже передано для розгляду Міністерству транспорту Азербайджану, й Україна найближчим часом готова провести консультації з цього питання з представниками відомств Азербайджану.

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» почав роботу в 2003 році. Загальна довжина його маршруту становить 1733 км. Поїзд проходить через Україну, Білорусь і Литву й поєднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного та Каспійського морів.

Поїзд "Вікінг" курсує за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Клайпеда (Литва).