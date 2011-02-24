Рівненські водії вимагають підвищення тарифів на перевезення пасажирів

Обласна громадська організація «Спілка водіїв» від імені перевізників Рівного звернулася до міськради з проханням затвердити новий тариф на перевезення пасажирів у міських маршрутках – з 1,5 до 2,5 грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова правління «Спілки водіїв» Сергій ОВЧИННІКОВ, головною причиною цього звернення є підвищення вартості пального на 20% та витрат перевізників на запасні частини і технічне обслуговування - на 200%.

Крім того, перевізники вважають, що з часу встановлення нинішнього тарифу в 1,5 грн. мінімальна зарплата зросла на 79 %, тому є реальні умови для підвищення вартості проїзду в маршрутних приватних автобусах без помітного погіршення матеріального становища пасажирів.

Тариф у розмірі 1,5 гривні був встановлений на перевезення пасажирів у Рівному у 2008 році. Відтоді перевізники кілька разів клопоталися перед міськрадою про підвищення тарифів, однак це не знаходило підтримки у депутатів міськради та громадськості.