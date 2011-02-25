Янукович підписав закон про контроль на кордоні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон України".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 3 лютого.

Закон вносить зміни до Митного кодексу України, якими передбачено, що товари, які переміщують через митний кордон України, окрім митного контролю можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей та іншим передбаченим законодавством видам контролю.

Митне оформлення товарів, які переміщують через митний кордон України, завершується лише після здійснення встановлених законодавством України для кожного товару видів контролю.

Відповідно до закону, порядок здійснення контролю і засвідчення його результатів встановлюють органи державної влади, уповноважені на виконання цього виду контролю.

У пунктах пропуску через кордон державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів і контроль за переміщенням культурних цінностей, які ввозять на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю.

Переліки товарів (з описом і кодом відповідно до УКТ ЗЕД), які підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України, і порядок здійснення попереднього документального контролю затверджує Кабінет Міністрів. Пропозиції з внесення змін до цих переліків подають Кабінету Міністрів органи державної влади, уповноважені здійснювати відповідний контроль.

Крім того, вносять зміни в статтю 21 Закону "Про вивезення/ввезення і повернення культурних цінностей". Зокрема, передбачається, що в пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю таких товарів затверджує Кабмін.

Вносять зміни і в Закон "Про безпеку і якість харчових продуктів". Передбачено, що в пунктах пропуску через державний кордон ветеринарний або санітарний прикордонний контроль окремих харчових продуктів, які ввозять на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюють митні органи у формі попереднього документального контролю. Перелік харчових продуктів, які підлягають попередньому документальному контролю і порядок його здійснення затверджує Кабінет міністрів.

Законом передбачено, що він набуває чинності через 90 днів після його публікації.