«УкрАВТО» заявляє, що не поставляло Opel Combo за програмою «Сільська медицина»

Дистриб'юторська компанія ТОВ "Дженерал Авто Груп" (правонаступник ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-сервіс"), яка входить до складу підприємств корпорації "УкрАВТО" і є імпортером автомобілів Opel в Україні, заявляє, що не поставляла автомобілі Opel Combo за програмою "Сільська медицина".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ "Дженерал Авто Груп".

У повідомленні сказано, що постачання автомобілів медичного призначення здійснювалося у рамках контракту, укладеного між Міністерством охорони здоров'я України в особі держпідприємства "Укрмедпостач" і австрійською компанією "ФАМЕД Інжиніринг ГмбX & До КГ".

"Корпорація "УкрАВТО" в особі "УкрАвтоЗАЗ-сервіс", яка є офіційним дистриб'ютором автомобілів Opel в Україні, не має відношення до придбання і постачань цих автомобілів. Крім того, корпорація "УкрАВТО" не співпрацює і ніколи не співпрацювала з банком Uni Credit Bank Austria AG, оскільки їх фінансові пропозиції менш привабливі, ніж пропозиції наших нинішніх банків-партнерів", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що Київський головний центр "УкрАВТО" надав тільки послуги з митного оформлення поставлених з Австрії автомобілів, оскільки державне підприємство "Укрмедпостач" акредитоване на митному терміналі, розташованому на території КГЦ "УкрАВТО".

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України закінчило досудове слідство у кримінальній справі, в яку об'єднані дві карних справи, порушених щодо екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у скоюванні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 Карного кодексу України (перевищення службових повноважень, зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки і порушення бюджетного законодавства).

21 лютого слідчі висунули остаточне звинувачення і оголосили про закінчення досудового слідства. Згідно з чинним законодавством, Ю.ТИМОШЕНКО разом з адвокатом повинна ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи і після цього справа буде спрямована до суду.

ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів Opel Combo. Загальна сума нанесеного державі збитку складає 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висунули звинувачення в нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі інших збитків.

Ю.ТИМОШЕНКО спростовує усі звинувачення.

Довідка УНІАН. ТОВ "Дженерал Авто Груп" (правонаступник ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-сервіс") входить до складу підприємств Корпорації "УкрАВТО" і є імпортером і дистриб'ютором автомобілів Opel і запасних частин до них. Зараз дилерська мережа центрів Opel налічує 45 фірмових салонів по усій території України. З 11 січня 2011 року дистриб'юторська компанія "УкрАвтоЗАЗ-сервіс" змінила назву на "Дженерал Авто Груп".

Корпорація "УкрАВТО" - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. У активі "УкрАВТО" - успішна багаторічна співпраця з Daimler, Chrysler, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і "АВТОВАЗ".

У структуру корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств в усіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.