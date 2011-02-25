Польща не встигне побудувати всю автостраду до кордону з Україною до Євро-2012

Варшава. Польща не встигне побудувати повністю автостраду А4, яка повинна була об'єднати західну і східну межі країни, до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар Генеральної дирекції національних доріг і автострад (GDDKiA) Марчин ХАДАЙ.

Він зазначив, що до європейського футбольного чемпіонату, який Польща проводить разом з Україною, точно не буде побудована 20-кілометрова ділянка через зрив контракту одним з виконавців.

"На жаль, це однозначно перекреслює шанси (на спорудження усієї автостради) ", - сказав прес-секретар.

У той же час співрозмовник агентства сказав, що інші ділянки А4, які споруджують близько 10 інших виконавців, будуть здані в експлуатацію до початку чемпіонату.

"На сьогодні немає жодної загрози щодо інших ділянок", - сказав він.

М. ХАДАЙ зазначив, що державна адміністрація з управління дорогами GDDKiA планує підготувати до Євро-2012 спеціальний об'їзд частини недобудованої автостради, довжина якої має бути теж близько 20 км.

Прес-служба GDDKiA повідомила, що 23 лютого розірвала контракт з польсько-македонським консорціумом NDI SA - SB Granit S.A. через зрив графіка виконання робіт.

Згідно з повідомленням дорожньої адміністрації, консорціум, який повинен був вже побудувати свою частину автостради, на 50% виконав лише 17% необхідних робіт.

GDDKiA зазначила, що консорціум через невиконання контракту буде вимушений заплатити штраф у розмірі 10% від суми договору, яка складає 620 млн. злотих (1$=2,9 PLN).

Довідка УНІАН. А4 - щонайдовша автострада в Польщі, яка є продовженням європейської міжнародної дороги E40 і яка простягається у південній частині країни із заходу на схід.

На сьогодні побудовано 440 кілометрів автостради, яка проходить повз Вроцлав, Ополе, Катовіце і Краків, а понад 200 км будують – практично з Кракова до кордону з Україною.