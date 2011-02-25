Роботу Вінницького авіаційного заводу відновлять – ОДА

Роботу Вінницького авіаційного заводу планують відновити, повідомила кореспондентові УНІАН помічник голови Вінницької облдержадміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

За словами голови Вінницької облдержадміністрації Миколи ДЖИГИ, компанія "Мотор Січ" виявила бажання узяти в управління державне підприємство "Вінницький авіаційний завод" і налагодити на ньому випуск моторів для літаків.

М.ДЖИГА зазначив, що з керівництвом "Мотор Січ" досягнута попередня домовленість про розміщення відповідного замовлення на авіазаводі, про що складений протокол про наміри.

"Є усі перспективи відновити виробництво на авіазаводі. На базі підприємства збиратиметься техніка для авіаційної промисловості. Наш завод має усі дозволи і фахівців", - сказав губернатор.

Він також повідомив, що зараз підприємство проходить процедуру банкрутства. Заборгованість з зарплати працівникам заводу на 1 лютого складає 985,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Запорізьке ВАТ "Мотор Січ" - одне з найбільших підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. До складу ВАТ "Мотор Січ" входять структурні одиниці, розташовані на території України: Запорізький моторобудівний завод, Запорізький машинобудівний завод ім. Омельченка, Сніжнянський машинобудівний завод, Волочиський машинобудівний завод, авіакомпанія "Мотор Січ".