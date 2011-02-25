«Укртелеком» розширив покриття мережі мобільного зв'язку в дев'яти містах України

Компанія «Укртелеком» розширила покриття мережі мобільного зв`язку в дев`яти містах України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Сім міст - на Західній Україні, зокрема, покриття вже є в популярних туристичних і курортних містах Моршині, Трускавці, Коломиї, Мукачевому і в Кам`янець-Подільському, а також у Стрию і Чорткові.

Скористатися послугами мобільного доступу до Інтернету і мобільним зв`язком тепер можуть також жителі кримського Бахчисараю і Таврійська у Херсонській області.

На сьогодні мережа мобільного зв`язку «Укртелекому» розгорнена у 25 регіонах України.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – національний оператор, монополіст у галузі фіксованої телефонії (12,13 млн. абонентів). Надає послуги мобільного зв`язку – більш як 600 тис. абонентів і доступу до Інтернету – більш як 1,1 млн. абонентів.

Згідно з фінансовим звітом компанії, збиток «Укртелекому» в 2010 р. порівняно з 2009 р. знизився майже удвічі і становив 258,77 млн. грн. (у 2009 році - 461,53 млн. грн.). Дохід «Укртелекому» в 2010 р. знизився на 1,6% порівняно з 2009 р. і становив 8006,6 8 млн. грн. (з ПДВ). Чистий дохід компанії у 2010 р. - 6,749 млрд. грн.