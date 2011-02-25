Відкрита нова автопоромна лінія Іллічівськ-Стамбул

У четвер, 24 лютого, першим заходом теплоходу «Sea Partner» у ДП «Іллічівський морський торговий порт» відкрита нова автопоромна лінія SIA «SEA LINES LTD." між Україною і Туреччиною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, судно «Sea Partner» завдовжки 184,60 м, шириною 23,5 м і осіданням 6,369 м об`єднає два порти - Іллічівськ (Україна) і Стамбул (Туреччина).

Сервіс заплановано регулярно забезпечувати двома суднозаходами щотижня. Ця лінія доповнює перелік регулярних залізнично-поромних ліній, які сполучають ДП «Іллічівський морський торговий порт» з портами Болгарії, Грузії, Туреччини, Греції, Іспанії, Румунії.

Як нагадують у міністерстві, залізнично-поромні перевезення проходять за маршрутами Іллічівськ (Україна) - Варна (Болгарія) - Поті/Батумі (Грузія) та Іллічівськ (Україна) - Деріндже (Туреччина). На лініях працюють п`ять поромів: болгарські пороми "Герої Одеси" і "Герої Севастополя», українські пороми «Герої Шипки» і «Герої Плевни» місткістю по 108 залізничних вагонів або великовантажних автомобілів кожен. Лінію «Іллічівськ — Поті (Грузія)" обслуговує пором під грузинським прапором «Грейфсвальд» місткістю 50 вагонів і 50 автомобілів. Залізничні пороми, які раніше перевозили тільки вагони з вантажем, зараз завантажуються також великотоннажними контейнерами, легковими і вантажними міжнародними автопоїздами.

Ро-ро перевезення відбуваються по лініях «Neptun Lines, Piraeus» і «Marmara Cenk Line». Основними портами суднозаходів є Валенсія (Іспанія), Пірей (Греція), Констанца (Румунія), Деріндже (Туреччина), Зонгулдак (Туреччина). Щомісяця судна лінії «Neptun Lines, Piraeus» здійснюють три суднозаходи в порт. Місткість суден становить майже 1600 легкових автомобілів. Cудно лінії «Marmara Cenk Line» місткістю до 600 легкових автомобілів, здійснює 4-5 суднозахід щомісяця.

Довідка УНІАН. У складі ДП «Іллічівський морський торговий порт» діє залізнично-поромна переправа, потужність залізнично-поромного комплексу встановлена на рівні 4,5 млн. т вантажів за рік.

Залізнично-поромний комплекс має пірс з двома причалами (№26 і №27), двома підйомно-сполучними мостами стаціонарно-берегового типу, системою залізничних колій для подачі вагонів, пунктами управління процесами вантаження і вивантаження поромів. У складі залізнично-поромного комплексу також контейнерно-автотранспортний майданчик місткістю на 450 контейнерів і 30 автопоїздів. Майданчик обладнаний двома залізничними коліями для обробки залізничних платформ з контейнерами, складом для зберігання небезпечних вантажів.

У складі ДП «Іліічівськтй морський торговий порт» також працює ро-ро комплекс, який здатний обробляти судна відповідної спеціалізації як для прийому, так і для вивантаження накатної техніки. Пропускна спроможність ро-ро комплексу дозволяє обробити 4300 од. автомашин типу «TIR», 250 тис. од. легкової автотехніки, 70 тис. т генеральних вантажів за рік. На двох складських майданчиках одночасно може зберігатися майже 11 тис. легкових автомобілів.

Залізнично-поромна переправа і комплекс ро-ро діють на території пункту пропуску через державний кордон ИМТП.