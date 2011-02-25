Міноборони отримає з бюджету майже 66 млн. грн. на ремонт вертольотів

Міністерство оборони України отримає з державного бюджету майже 66 млн. грн. на ремонт вертольотів, що використовуватимуться у миротворчих операціях.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, Кабінет міністрів України 23 лютого ухвалив розпорядження № 138-р “Про передачу у 2011 році деяких бюджетних призначень Міністерству оборони”.

Цим розпорядженням уряду дозволив передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за програмою “Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України”, у сумі 65 млн. 86,5 тис. грн. Міністерству оборони за програмою “Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях”.

Ці кошти Міністерство оборони спрямує на проведення у першому кварталі поточного року ремонту шести вертольотів Мі-8МТ, трьох вертольотів Мі-24П та укомплектування двох технічних аптечок для забезпечення їх участі у міжнародних миротворчих операціях.