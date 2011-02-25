Український літак приземлився у Тріполі для евакуації громадян України

Сьогодні о 15.35 за київським часом літак «Міжнародних авіаліній України» здійснив посадку в аеропорту Тріполі у рамках евакуації громадян України з Лівії.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, станом на 15.00 на рейс українського літака зареєструвалися 82 пасажира, у тому числі 40 громадян України.

У зв’язку із напруженою ситуацією у Лівії МЗС України наполегливо рекомендує своїм громадянам, які перебувають у цій країні, залишити територію Лівії та звернутися до Посольства України у Тріполі для включення у список пасажирів сьогоднішнього евакуаційного рейсу.