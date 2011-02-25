Пором «Святий Стефан-2» прибуде в Лівію 27 лютого

Москва. Пором «Святий Стефан-2» прибуде в Лівію в порт міста Рас-Лануф 27 лютого для евакуації громадян Росії, України та інших країн.

Про це УНІАН повідомили в МЗС Росії.

«Сьогодні о 00.30 з італійського порту Барі в напрямку до порту Рас-Лануф вийшов пором «Святий Стефан-2» місткістю до 1 тисячі людина, яка повинна прийняти на борт 842 людини, включаючи 123 російських і 719 іноземних громадян. Орієнтовний час його прибуття в порт Рас-Лануф – вечір 27 лютого», - йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС РФ, в Лівії продовжуються масові антиурядові виступи. Оцінні дані про кількість загиблих у зіткненнях між опозицією і лояльних до владию силами варіюються від 1 до 2 тисяч чоловік.

За інформацією джерела в дипломатичних колах України, на цьому поромі планується евакуація не менше 40 громадян України.

Як повідомляв УНІАН, літаками МНС РФ з Лівії до Москви було евакуйовано 39 громадян України.